الذهب يتراجع إلى 1700 دولار مع تخفيف القيود المرتبطة بكورونا

2020/05/06 | 15:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة انخفضت أسعار الذهب اليوم إذ طغت تحركات من جانب بعض الدول لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا على مخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وقلصت الإقبال على المعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1700 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش.في […]

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