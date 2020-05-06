أوروبا على أعتاب أكبر انكماش في التاريخ.. المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لأداء اقتصادات عالمية

2020/05/06 | 15:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة خفضت مفوضية الاتحاد الأوروبي في تقريرها الفصلي من توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020 للاتحاد ولبعض الدول في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، بسبب جائحة كورونا.وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن “الاتحاد الأوروبي سيواجه أسوأ انكماش اقتصادي في تاريخه في عام 2020، […]

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