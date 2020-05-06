رئيس الجمهورية يجتمع مع فؤاد حسين و وفد حكومة الاقليم ويناقشون ملفين

2020/05/06 | 15:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عقد رئيس الجمهورية برهم احمد صالح يوم الاربعاء اجتماعا مع اعضاء الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي، و وزير المالية فؤاد حسين، وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض لبغداد.

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