الاتحاد الوطني يعلن رفضه التصويت على وزير بحكومة الكاظمي

2020/05/06 | 15:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاربعاء، عن رفضه التصويت على أحد وزراء حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

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