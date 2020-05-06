بالتفاصيل.. حراك الكتل السياسية قبيل جلسة منح الثقة

2020/05/06 | 15:26 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



رفض رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، اعتبار المرشح لوزارة الشباب والرياضة عدنان درجال ضمن &q...

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