2020/05/06 | 15:26 - المصدر: سومر نيوز
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سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالتفاصيل.. حراك الكتل السياسية قبيل جلسة منح الثقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
رفض رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، اعتبار المرشح لوزارة الشباب والرياضة عدنان درجال ضمن &q...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالتفاصيل.. حراك الكتل السياسية قبيل جلسة منح الثقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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