إيران تعلن إرسال معدات طبية لـ3 دول ضمن إطار مكافحة “كورونا”

2020/05/06 | 15:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن “إرسال معدات طبية كمساعدة إلى أفغانستان ولبنان وألمانيا في إطار جهود مواجهة تفشي مرض فيروس كورونا المستجد”.قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة عبر “تويتر” اليوم الأربعاء: “إيران تقدمت بشكل كبير في تسطيح منحنى الإصابات بكورونا… ووعد أيضا وزير الخارجية ظريف بإرسال مساعدات متمثلة بأجهزة طبية كبادرة […]

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