الحزب الديمقراطي: نطالب باستحقاقنا الوزاري ولا نرضى بالتغيير

2020/05/06 | 15:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد طالبت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، اليوم الأربعاء، باستحقاق الكرد في حكومة المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي، مؤكدة رفضها لتغيير حقيبة وزارة المالية.وقالت صبري في بيان، إن "الكرد لايرضون الا باستحقاقهم بالمناصب الوزارية في الحكومة الاتحادية".وأضافت: "نحن نطالب باستحقاقتنا كما هي بالمناصب الوزارية ولانرضى باي تغيير".

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