2020/05/06 | 15:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السياسي العراقي عزت الشابندر، اليوم الأربعاء، عن وصول وفد إيراني إلى #العراق، قبل ساعات من جلسة #مجلس_النواب المرتقبة للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف #مصطفى_الكاظمي.وغرّد الشابندر عبر “تويتر” قائلاً: «إلى السادة أعضاء الوفد…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتزامن مع جلسة “منح الثقة” للكاظمي.. وفدٌ إيراني يصل إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتزامن مع جلسة “منح الثقة” للكاظمي.. وفدٌ إيراني يصل إلى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).