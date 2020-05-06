بالوثائق.. السير الذاتية لمرشحي الكابينة الوزارية

2020/05/06 | 15:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت السير الذاتية لمرشحي الكابينة الوزارية، اليوم الأربعاء، لمجلس النواب لغرض الاطلاع عليها قبل انعقاد جلسة منح الثقة، المقرر انعقادها في الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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