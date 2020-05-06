بالوثائق.. السير الذاتية لمرشحي المناصب الوزارية في حكومة الكاظمي

2020/05/06 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالبت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، الأربعاء (06 ايار 2020)، باستحقاق الكرد في حكومة المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي، مؤكدة رفضها لتغيير حقيبة وزارة المالية.

وقالت صبري في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليو

بغداد اليوم- خاص

أكد القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، الأربعاء (06 ايار 2020)، ان تحالفه سيصوت على من تنطبق عليه المواصفات المطلوبة ضمن الكابينة الوزارية لحكومة الكاظمي المرتقبة.

وقال السعدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أعضاء تحالف الفت

بغداد اليوم- بغداد

رأى القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، الأربعاء (6 أيار 2020)، أن جلسة التصويت على كابينة المكلف مصطفى الكاظمي، ستكشف عن الانتماءات السياسية للمرشحين.

وقال المطلبي في حديث لـ (بغداد اليوم): "سنتعرف على الانتماء

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