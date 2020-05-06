جنايات ذي قار تصدر احكاماً بالسجن والغرامة بحق ثلاثة متاجرين بالمواد المخدرة

2020/05/06 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

اصدرت محكمة جنايات ذي قار، الأربعاء (6 أيار 2020)، حكما بالسجن لـ(7) اعوام وغرامه مالية قدرها (10) ملايين دينار بحق ثلاثة متاجرين بالمواد المخدرة في المحافظة.

وذكر إعلام شرطة المحافظة في بيان، أن " محكمة جنايات ذي قار، أصدرت حكما بالسجن لـ(7) اعوام وغرامه مالية قدرها (10) ملايين دينار وفق احكام المادة (28) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحق كل من المدان (ع .



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ج ) البالغ من العمر 25 عام يسكن الناصرية المدان (ح .



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خ ) البالغ من العمر 24 عام يسكن سوق الشيوخ وذلك لارتكابهما جرائم المتاجرة بالمواد المخدرة".

وأضاف البيان، أنها " المحكمة اصدرت حكما بالسجن لـ(5) اعوام وشهر واحد وغرامة مالية قدرها (10) ملايين دينار بحق المدان ( ر .



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ل ) البالغ من العمر ر26 عام يسكن الناصرية وذلك لارتكابهما جرائم المتاجرة بالمواد المخدرة".

وأشار البيان، إلى أنه "هذه تأتي الاحكام استناد للمادة (28) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

بغداد اليوم- ديالى

أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، الاربعاء (06 أيار 2020)، وصول لجنة عليا إلى المحافظة لدراسة الملف الأمني بناحية العظيم.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لجنة أمنية عليا من العمليات المشتركة وصلت إلى محافظة

بغداد اليوم- المثنى

أفاد مصدر محلي، في محافظة المثنى، الأربعاء (06 ايار 2020)، بأن القوات الأمنية اعتقلت 16 شخصاً من الخريجيين بعد مشاركتهم بتظاهرة أمام مبنى المحافظة

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية اعتقلت 16 شخصاً

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، إلقاء القبض على مسؤول مفارز جبل بادوش وعطشانة في مدينة الموصل.

وذكرت المديرية في بيان، أنه "بعملية استباقية ونوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 وبال

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