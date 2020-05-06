رئيسة كتلة الديمقراطي في البرلمان: نطالب باستحقاقنا كما هو ونرفض أي تغيير

2020/05/06 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

طالبت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، الأربعاء (06 ايار 2020)، باستحقاق الكرد ف...





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