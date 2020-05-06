أطباء سوريون يسجلون بحثا علميا عالميا

2020/05/06 | 15:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت مجموعة من الأطباء السوريين بتسجيل بحث علمي سريري عالمياً على موقع الـ’Pubmed’.الدراسة قامت بتسجيلها مجموعة من أطباء الأسنان السوريين وهي تهدف إلى تقييم مورفولوجية وشكل أقنية جذور أنياب الفك السفلي عند الشعب السوري اعتماداً على التصوير المقطعي المحوسب (cbct).وقام بالبحث كل من الأطباء ( ا.د طلال النحلاوي / ا.د مازن دوماني/د.احمد حلاق /د.[…]

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