حسن روحاني يدعو واشنطن لرفع العقوبات عن إيران

2020/05/06 | 15:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ارتكب خطأ غبيا بالانسحاب من الاتفاق النووي بين طهران وقوى عالمية، داعيا واشنطن لرفع العقوبات.وأضاف روحاني، إذا كانت أميركا تريد العودة للاتفاق، فعليها رفع كل العقوبات على طهران وتعويضها … Readmore

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