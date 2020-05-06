في التعليم السياسي في السودان. - جابر حسين

2020/05/06 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جابر_حسين - ميرغني ديشاب --------------------------تنويه: في ظلال ( الطنين )، الذي يوجه من الكيزان والإسلام السياسي ضد د.القراي ومجهوداته الجبارة، عظيم القدر في حياتنا، لإصلاح وتعديل المناهج التعليمية لتواكب أهداف ثورة ديسمبر المجيدة والنهوض بالعملية التعليمية والتربية برمتها، وهي أساس وجوهر الدولة المدنية الديمقراطية.



في هذا المنحي ننشر هنا تلخيصا لكتاب الإستاذ المعلم العلامة والباحث ميرغني ديشاب:( ......





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