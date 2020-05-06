اليسار والفاشية - حازم كويي

2020/05/06 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حازم_كويي اليسار و الفاشية بمناسبة الانتصار على الفاشية قبل 75 عاماأًستخدم هذا المصطلح من قبل اليسار وخاصة من الاحزاب الشيوعية مع ظهور الحركات والاحزاب الفاشية ،كانَ لابد فيها كشف التوجه الامبريالي المؤيد لها وبالاخص للجماهير البروليتارية لمناهضته والوقوف ضد مخاطره في جبهة شعبية عابرة للطبقات ،ذات طابع أممي.وجاء التعبير الاكثر شهرة للتضامن العالمي ضد الفاشية من خلال الالوية الحمراء في ز ......





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