لجنة التربية في برلمان كردستان تقترح فتح المدارس و الجامعات في ال16 من الشهر الجاري

2020/05/06 | 15:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – اربيل اعلن رئيس لجنة التربية والتعليم العالي البرلمانية في برلمان كردستان في جلسة البرلمان اليوم انه يقترح بان يتم فتح ابواب المدارس والجامعات بعد منتصف الشهر الجاري مباشرةً.عبدالسلام دولمري، رئيس لجنة التربية و التعليم العالي البرلمانية في برلمان كردستان قال بانه اذا استمر الحال على الدراسة الالكترونية فلدينا شرط يجب مراعاته، …

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