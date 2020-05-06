2020/05/06 | 15:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصّحة السّورية تؤكّد ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا إلى 45 حالة وشفاء 27 ووفاة 3 حالات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الحل الاخباري الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 15:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الحل الاخباري.

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