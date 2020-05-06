الكربولي: أحد

2020/05/06 | 16:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، اليوم الاربعاء، بعض السياسين السنة بـ"الهواة" بعد تنازله عن وزارات المكون في مفاوضات تشكيل الحكومة.وغرد الكربولي، على حسابه بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "من نكد الدنيا أن يتحكم الهواة بمصير السنة، فيتنازل احدهم عن وزارات المكون لاحد (اللواعيب) وكأنها ملك لأبيه، وبدلاً من الاعتراف بفشله امام المفاوض الشيعي والكردي راح يبرر أن فلاناً فوق الانتماء الطائفي".متسائلا "اذا لماذا لم يفعلها مفاوضو الكتل الاخرى؟".​من نكد الدنيا أن يتحكم الهواة بمصير السنة، فيتنازل احدهم عن وزارات المكون لاحد( اللواعيب ) وكأنها ملك لأبيه، وبدلاً من الاعتراف بفشله امام المفاوض الشيعي والكردي راح يبرر أن فلاناً فوق الانتماء الطائفي ..اذا لماذا لم يفعلها مفاوضو الكتل الاخرى؟#التفاوض_مسؤولية_لايحسنها_الهواة— جمال الكربولي (@jamalalkarboli) May 6, 2020​​​

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