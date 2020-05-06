الاعرجي: يدعو الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة بعد تصريح ترامب الاخير

2020/05/06 | 16:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا نائب رئيس الوزراء السابق، اليوم الاربعاء، الحكومة العراقية الى اتخاذ التدابير الازمة بعد تصريح الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاخير.وغرد الاعرجي على حسابه بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا ان "التصريح الأخير لترامب ووصفه احتلال العراق بأنه أسوأ قرار في تأريخ الولايات المتحدة، يعني أن هناك تغيُّراً في السياسة الأمريكية تجاه العراق، مما يجعل جميع الإحتمالات واردة؛ فعلى الحكومة العراقية إتخاذ التدابير اللازمة بما يحقق المصلحة الوطنية".​التصريح الأخير لترامب ووصفه احتلال العراق بأنه أسوأ قرار في تأريخ الولايات المتحدة، يعني أن هناك تغيُّراً في السياسة الأمريكية تجاه العراق، مما يجعل جميع الإحتمالات واردة؛ فعلى الحكومة العراقية إتخاذ التدابير اللازمة بما يحقق المصلحة الوطنية!— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) May 6, 2020​​​

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