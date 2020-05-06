لجنة اممية تصدر تقريرها النهائي: الهجمات على أرامكو السعودية لم تنطلق من اليمن

2020/05/06 | 16:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف الخبراء الدوليون الذين يعملون في ملف اليمن بمجلس الأمن، الأربعاء، عن ان الهجمات التي شنت ضد منشآت "أرامكو" النفطية السعودية، في أيلول الماضي، لم تنطلق من الأراضي اليمينية.

وبعد تسريبات عدة، نشرت الأمم المتحدة التقرير النهائي الذي أعده فريق الخبراء المعني باليمن، وأفاد أن "التحقيق في هجوم 14 أيلول / سبتمبر 2019 على منشأتي أرامكو في بقيق وخريص، استنتج أنه من غير المحتمل أن تكون قوات الحوثيين مسؤولة عن الهجوم؛ إذ إن المدى المقدر لمنظومات الأسلحة المستخدمة لا يسمح بعملية إطلاق من أراضٍ خاضعة لسيطرة الحوثيين".

واستبعد الخبراء أن تكون الهجمات قد انطلقت من الأراضي اليمنية برغم ان "جماعة الحوثيين واصلت في عام 2019 شن هجمات جوية على السعودية، بل إنها استعملت نوعاً جديداً من الطائرات المسيرة من دون طيار من طراز (دلتا)، وانموذجاً جديداً للقذيفة الانسيابية للهجوم البري".

وكانت هجمات منشآت أرامكو السعودية قد وقعت العام الماضي على منشأتي بقيق وهجرة خرَيص في المنطقة الشرقية بالمملكة وهما هجمتان شنتا بطائرات مسيرة وصواريخ كروز، استهدفت معملين تابعين للشركة أحدهما يعد أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الهجوم؛ إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال في حينها إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويجري الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".

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