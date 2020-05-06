الصحة العراقية تطالب بتحريك شكاوى ضد من يقيم التجمعات البشرية

2020/05/06 | 16:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب وزير الصحة والبيئة الدكتور صادق جعفر علاوي يوم الاربعاء المواطنين بتحريك شكاوى ضد كل من ينتهك السلامة الوطنية باقامة التجمعات وخرق التعليمات والتدابير الصادرة للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد.

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