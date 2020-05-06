2020/05/06 | 16:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خفّضت محافظة السليمانية وللمرة الرابعة وخلال شهر واحد اسعار البنزين.

وقالت الحكومة المحلية في بيان اليوم، انه وفق مقترح المحافظ هفال ابو بكر لممثلي محطات الوقود في مدينة السليمانية تقرر من اليوم المصادف 6/5/2020، ومرة اخرى تخفيض اسعار البنزين.

و وضع البيان اسعار البنزين كالاتي: سعر اللتر العادي 450 دينارا، والمحسن 550 دينارا، وما فوق المحسن (السوبر) 625 دينار.

يأتي هذا في وقت قررت فيه الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان تخفيض سعر اللتر الواحد للبنزين الاعتيادي الى 375 دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تخفض سعر البنزين للمرة الرابعة على التوالي خلال شهر) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تخفض سعر البنزين للمرة الرابعة على التوالي خلال شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).