2020/05/06 | 16:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة التغير ترفض رفع الحصانة عن مجموعة من اعضاء برلمان الاقليم وتطالب بتحقيق الاصلاحات ومحاربة الفساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/06 | 16:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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