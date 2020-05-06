جائحة كورونا..

2020/05/06 | 16:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر دفاعي إسرائيلي بارز، أن إيران خفضت للمرة الأولى منذ انخراطها في الحرب السورية، عديدها هناك، وسحبت آلاف من قواتها وقوات الميليشيات التابعة لها، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست.وتعد إيران واحدة من الحلفاء الرئيسيين لنظام الأسد في الحرب التي اجتاحت سوريا منذ عام 2011، حيث أرسلت آلاف مقاتلي الميليشيات والمعدات إلى دمشق.

وعلى الرغم من أنه كان يُنظر إلى طهران على أنها أحد أسباب بقاء الأسد في منصبه، إلا أنها أصبحت عبئا عليه ويدفع أسعاراً باهظة بشكل متزايد بسبب وجودها على أراضه، وفقا للمصدر الإسرائيلي.

وأشار المصدر إلى أن تل أبيب حذرت مراراً وتكراراً من طموحات إيران النووية، وتطلعاتها للهيمنة الإقليمية، وأنها تشن الغارات على القوات الإيرانية في سوريا، لمنعها من تثبيت أقدامها هناك.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت : "نحن مصممون وأكثر تصميما، بالنسبة لخروج إيران من سوريا، سوريا مغامرة على بعد 1000 ميل من طهران، لكنها بالنسبة لنا هي الحياة".

وأضاف: "العمل هناك يعرض حياتهم للخطر، إنهم يخاطرون بحياتهم، لن نستسلم ولن نسمح بإنشاء قاعدة إيرانية متقدمة في سوريا ".

وقال: "لقد وضعت هدفا يتمثل في أن إيران ستغادر سوريا خلال 12 شهرا، فإيران ليس لديها ما تبحث عنه في سوريا، فهم ليسوا جيرانًا، وليس لديهم سبب للاستقرار بجوار إسرائيل وسنزيل إيران من سوريا في المستقبل القريب".

ووفقًا لتقرير عام 2018 نشرته فورين بوليسي، تمتلك إيران 11 قاعدة في جميع أنحاء سوريا، وتسع قواعد أخرى لقوات الميليشيات التابعة لها في جنوب حلب وحمص ودير الزور بالإضافة إلى 15 قاعدة أخرى تابعة لحزب الله اللبناني.

وعلى الرغم من تفشي فيروس كورونا، قال وزير الدفاع الإسرائيلي في أواخر مارس إن حملة بلاده على القوات الإيرانية مستمرة، وإنها ستتوسع من حيث النطاق الجغرافي والشدة.

ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية فقد شنت إسرائيل عشرات الغارات الجوية في داخل سوريا خلال الأربعة الأشهر الماضية، استهدفت فيها البنية التحتية للقوات الإيرانية، ومراكز بحثية تعمل على تطوير أسلحة كيميائية، وعشرات القوافل من الأسلحة التي وصلت من العراق إلى سوريا.

وأسفرت هذه الهجمات عن قتل العشرات من القوات الإيرانية ودمرت كمية لا حصر لها من الأسلحة المتطورة، مما دفع طهران إلى خفض كبير في عدد رحلات شحن الأسلحة إلى سوريا خوفاً من استهدافها.

وأشار المصدر الإسرائيلي إلى أن تل أبيب ستكثف الضغط على إيران حتى تغادر سوريا.

وبحسب فورين بوليسي، أنفقت إيران في سوريا أكثر من 30 مليار دولار وخسرت أكثر من 2000 عنصر سواء من قواتها أو من الميليشيات التي جمعتها من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

باختصار، لم تكن هذه السنة جيدة بالنسبة لإيران في سوريا، وتسعى للتغطية على هذه الخسائر الكبيرة، من خلال التباهي ببرامجها الجديدة للطائرات بدون طيار، وذلك بحسب الصحيفة.

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