وزارة المالية: رواتب المتقاعدين ستطلق غداً

2020/05/06 | 16:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد حدد وزير المالية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، يوم غد الخميس موعداً لإطلاق رواتب المتقاعدين.وقال المكتب الاعلامي لنائب رئيس الوزراء وزير المالية في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً مفاده بأنه سيتم قطع او استقطاع رواتب المتقاعدين حيث إن وزارة المالية تنفي هذا الخبر”.وأضاف البيان أنه […]

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