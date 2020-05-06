2020/05/06 | 16:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالاتكشفت دراسة علمية في التحولات الوراثية لعينات أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا الجديد، أن المرض تفشى وانتشر بسرعة في أواخر العام 2019.وقال علماء، اليوم الأربعاء، إن تحليلا وراثيا لعينات من أكثر من 7500 شخص أصيبوا بمرض كوفيد-19 أشار إلى أن فيروس كورونا الجديد انتشر بسرعة في مختلف أنحاء العالم في أواخر العام الماضي وأنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: تحولات كورونا الوراثية تكشف تاريخ انتشاره) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: تحولات كورونا الوراثية تكشف تاريخ انتشاره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).