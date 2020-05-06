نائب: استبعاد البصرة من أي تمثيل وزاري بحكومة الكاظمي

2020/05/06 | 16:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اكدت النائب عن محافظة البصرة صفاء مسلم، الاربعاء، خلو قائمة الكابينة الوزارية الاخيرة التي اعدها المكلف مصطفى الكاظمي من أي تمثيل وزاري لمحافظة البصرة.وقالت مسلم لـ/المعلومة/ ان “قوائم الكابينة الوزارية تجري عليها تعديلات بين الحين والاخر وعلى مدار الوقت وفقا للحوارات الجارية بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي”.واضافت ان “الكابينة […]

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