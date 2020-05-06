حقيقة ام خيال .. انفق 969 الف دولار من اجل ركن سيارته

2020/05/06 | 16:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تعد هونج كونج عاصمة مالية عالمية، الى جانب كونها ملاذاً لمحبي تذوق أشهى الأطعمة، وإضافة الى كل ذلك، هي مكان يمكن أن تكون بقعة ركن سيارتكأغلىمن امتلاك منزل.

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بحسب جريدة جنوب الصين الصباحية، قا...

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