حادث سير مروع يتسبب بسقوط ضحايا في بابل “صور”

2020/05/06 | 16:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت مديرية الدفاع المدني في بابل، اليوم الاربعاء، انتشال جثة سائق عجلة بعد مصرعه بحادث سير في بابل.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”فرق الدفاع المدني انتشلت ظهر هذا اليوم الأربعاء جثة سائق عجلة نوع BMW منتسب بالاجهزة الامنية بعد مصرعه نتيجة حادث سير مروع في منطقة النيل طريق […]

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