غموض يحيط بحادثة قتل باحث صيني كاد يتوصل لنتائج مهمة عن كورونا

2020/05/06 | 16:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةقتل باحث صيني بجامعة بيتسبرغ، ولاية بنسلفانيا الأمريكية، كان على وشك التوصل لنتائج مهمة جدا تتعلق بفيروس كورونا.وأعلنت شرطة الولاية أنه تم العثور على جثة بينغ ليو البالغ من العمر 37 عاما بمنزله في بلدة روس تاونشيب، بعد ظهر يوم السبت الماضي، بعد أن قام رجل يدعى هاو غو، 46 عاما، بإطلاق النار […]

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