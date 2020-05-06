إيران تعتزم إطلاق قمر صناعي إلى مدار ارتفاعه 36 ألف كم

2020/05/06 | 16:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن قائد الثورة الاسلامية، آية الله علي خامنئي، أن طهران لديها القدرة على تحديد هدف لوضع القمر الصناعي في مدار ارتفاعه 36 ألف كم.وقال خامنئي على موقعه الرسمي: “لسوء الحظ، تقول بعض الدول باستمرار لا يجب علينا نحن (الإيرانيون)، لا نستطيع، ولكننا نستطيع.عندما نتمكن من إطلاق صاروخ إلى الفضاء بسرعة 7.5 […]

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