الصحة تحذر من التجمعات وتذكر بالعقوبات الجزائية للمخالفين

2020/05/06 | 16:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدرت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، تحذيرا للمواطنين من اقامة التجمعات في ظل الازمة الحالية لمواجهة عدوى الفيروس، مذكرة بالعقوبات الجزائية لمخالفي قرارت لجنة الامر الديواني (55).وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "في الوقت الذي تهيب فيه الوزارة بجميع المواطنين لممارسة دورهم الإيجابي في دعمها بكافة تشكيلاتها والجهات الساندة لها في التصدي لانتشار فيروس كورونا واحتواءه والحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين فاننا نود ان نذكر الجميع بالمسؤولية الجزائية عن انتهاك القرارات الصادرة عن لجنة الأمر الديواني رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٠".وأضافت انه "على رأسها منع التجمعات بكافة اشكالها بما في ذلك مجالس العزاء والأفراح والمناسبات والولائم حيث ان المادة (٣٦٨) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل وتحت عنوان (الجرائم المضرة بالصحة العامة)".وتابعت الوزارة ان "المادة نصّت على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدًا فعلًا من شانه نشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان او إصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت او جريمة العاهة المستديمة).وبينت ان "إقامة التجمعات في هذه الظروف تنطبق عليه احكام المادة القانونية أعلاه فاننا نهيب بالجميع تجاوز إقامة اية تجمعات في هذه الفترة العصيبة من اجل سلامة العراقيين والعراق".ودعت الوزارة "الجهات ذات العلاقة بالموضوع بدءا بوزارة الداخلية ووزارة الصحة والمواطنين المتضررين مراجعة الجهات التحقيقية لتحريك الدعاوى ضد من انتهك سلامة العراقيين بمخالفته للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة".

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