القضاء: وزير الزراعة أنكر التصريحات الخاصة باستيراد مواد غير ضرورية

2020/05/06 | 16:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء، حضور وزير الزراعة صالح الحسني امام قاضي محكمة تحقيق الكرخ للتحقيق بشان تصريحه عن استيراد مواد غير ضرورية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزير الحسني أنكر تصريحات بشأن استيراد النبق امام قاضي التحقيق وأفاد بانها مفبركة".

و قررت المحكمة، بحسب البيان، "التحقق عن صحة ما ورد في اللقاء وبيان فيما اذا كان الكلام مفبرك من عدمه".

وأضاف أن "ما ورد في هذا اللقاء من معلومات ان ثبت عدم صحتها يتم معاقبة المروج لها وفقا لاحكام المادة ٢١١ من قانون العقوبات بالحبس والغرامة باعتبارها اخبار كاذبة تضر بالصالح العام".

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