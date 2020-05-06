زيدان يوجه انظاره صوب مدافع نابولي

2020/05/06 | 16:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت تقارير صحافية إيطالية، عن المرشح المفضل للحصول على توقيع خدمات مدافع نابولي كاليدو كوليبالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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