2020/05/06 | 16:59 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة-اين]كشفت تقارير صحافية إيطالية، عن المرشح المفضل للحصول على توقيع خدمات مدافع نابولي كاليدو كوليبالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يوجه انظاره صوب مدافع نابولي
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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