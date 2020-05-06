لا انسحاب.. إيران تكثف تجنيدها في سوريا مستغلة انشغال الروس مع تركيا

2020/05/06 | 16:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مرصد حقوقي بأن #إيران تكثف تجنيدها حالياً في سوريا مستغلة انشغال الروس مع الأتراك في المناطق الشمالية، وملفات «ضمان» خفض التصعيد والهدنة في إدلب.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «تعداد المتطوعين في صفوف…

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