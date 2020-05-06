تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا في بغداد

2020/05/06 | 17:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..افاد مصدر مسؤول في خلية الازمة، الاربعاء، بتسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد توزعت غالبيتها ضمن مناطق شرق القناة.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان فرق الصحية التابعة لصحة الرصافة اجرت عمليات مسح ميداني واسعة النطاق شملت العديد من المناطق في بغداد”.واضاف انه “تم سحب نماذج مختبرية لعشرات المشتبه اصابتهم […]

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