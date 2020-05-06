المالية تصدر توضيحًا حول رواتب المتقاعدين

2020/05/06 | 17:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أصدرت وزارة المالية، توضيحًا حول رواتب المتقاعدين بعد حديث عن استقطاعات محتملة.

قال المكتب الإعلامي للوزارة ببيان صدر في 6 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده بأنه سيتم قطع أو استقطاع رواتب المتقاعدين، تنفي وزارة المالية هذا الخبر".

أضافت الوزارة أنه "بمتابعة من قبل رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير المالية سيتم إطلاق رواتب المتقاعدين ابتداءً من يوم غد الخميس".

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