الكربولي يهاجم الحلبوسي وعدنان درجال: تنازل عن حق المكون لأحد

2020/05/06 | 17:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأشعل النجم الدولي وقائد المنتخب العراقي السابق عدنان درجال، الخلافات بين قادة القوى السنية، في الوقت الذي يعتبر درجال أكثر المرشحين الحائزين على رضا الأوساط الشعبية والرياضية والسياسية.

لاقت سلسلة الاحتفاء بدرجال كوزير للشباب، تعليقًا "ناريًا" من جمال الكربولي الذي وصف درجال بـ"أحد اللواعيب"

ونشر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مقطع فيديو لـ"هدف صاروخي" بأقدام عدنان درجال المرشح لحقيبة الشباب والرياضة في كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما علق الحلبوسي على الفيديو قائلًا: "كابتن المنتخب الوطني العراقي، صخرة الدفاع المُلَقَّب بـ(سد دوكان)، الجنرال عدنان درجال خارج كل الحسابات الطائفية".

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وتظهر التغريدة رضا الحلبوسي على نيل درجال حقيبة الشباب والرياضة بالرغم من كون الأمر ـ بحسب ناقدي الحلبوسي ـ يخالف "حصة المكون"، لما يمتلكه درجال من مكانة رياضية لدى العراقيين أجمع.

ودخل قائد المنتخب الوطني السابق يونس محمود، على خط الاحتفال بدرجال، وقام بإعادة تغريد منشور الحلبوسي، معلقًا: " يستاهل أبو حيدر اختيار موفق يحسب لمن ساهم بالاختيار".

ولاقت سلسلة الاحتفاء بدرجال، تعليقًا "ناريًا" من زعيم حزب الحل جمال الكربولي الذي هاجم درجال بسبب "حصة المكون"، فيما وصفه بـ"أحد اللواعيب".

وقال الكربولي في تغريدة رصدها "ألترا عراق"، إنه "من نكد الدنيا أن يتحكم الهواة بمصير السنة، فيتنازل احدهم عن وزارات المكون لأحد (اللواعيب) وكأنها ملك لأبيه، وبدلاً من الاعتراف بفشله أمام المفاوض الشيعي والكردي راح يبرر أن فلانًا فوق الانتماء الطائفي، إذًا لماذا لم يفعلها مفاوضو الكتل الأخرى؟".

مغردون ومتابعون هاجموا تغريدة الكربولي لمهاجمته عدنان درجال وحديثه صراحة عن "الحصص" في الحكومة

ولاقى الكربولي هجومًا واسعًا من قبل المتابعين على صفحته في "فيسبوك"، لمهاجمته عدنان درجال وحديثه صراحة عن "الحصص" التي يعتبرها خيارًا يتقدم على الكفاءة.

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