نائب عن سائرون يرجح تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي ويطرح سبباً مباشراً

2020/05/06 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

رجح النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، الاربعاء (06 أيار 2020)، تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هذا اليوم إلى يوم غد، مبينا أن بعض الكتل السياسية لا ترغب بدخول الجلسة.

وقال الزيادي لـ(بغداد اليوم)، إن "عقد جلسة مجلس النواب اليوم سيكون صعبا للغاية لذا باعتقادي الشخصي سوف يتم تأجيلها الى يوم غد الخميس، من أجل التصويت على حكومة المكلف مصطفى الكاظمي".

واضاف أن "بعض الكتل السياسية لا ترغب بدخول الجلسة، لكونها معترضة على بعض الاسماء التي تم تسميتها بالكابينة الوزارية لحكومة الكاظمي".

وبين أن "بعض الاسماء الوزارية قد يتم استبدالها في حال استمرت الكتل السياسية باعتراضاتها عليها".

وفي وقت سابق، أعلن النائب عن تحالف "سائرون"، أمجد العقابي، الأربعاء (06 أيار 2020)، وصول الكابينة الوزارية الخاصة برئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الى مجلس النواب.

وقال العقابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، "قائمة وزراء الكابينة الجديدة للمكلف مصطفى الكاظمي، وصلت الى مجلس النواب، منقوصة من اسمي وزيري الخارجية والنفط، لعدم حسمهما خلال المفاوضات".

ورجح العقابي، "عدم تمرير الكابينة بمجمل اسمائها، وسقوط أسماء بالتصويت عليها"، فيما أكد أن الجلسة "ستعقد في موعدها المقرر، في التاسعة من مساء اليوم".

وأشار الى أن "بعض الكتل سوف لن تصوت على الكابينة"، دون أن يكشف عن هذه الكتل، فيما توقع "استمرار محاولات اقناع هذه الكتل بالتصويت، الى اللحظة الأخيرة".

وأظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، اسماء الكابينة الوزارية "المسربة" لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وبينت الوثيقة أن مرشحي الوزارات الموجودين في القائمة الأخيرة عددهم 20 وزيراً لكل وزارة، فيما خلت القائمة الوزارية من وزارتي النفط والخارجية، بسبب عدم اكتمال التوافق السياسي على منح الوزارات المذكورة.

فيما أوضحت الوثيقة، أن المرشح لوزارة المالية التي كثر الجدل عنها حول منحها للأكراد من عدمه، فقد تم ترشيح وزيراً لها وهو علي حيدر عبد الأمير.

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وتضمنت الوثائق التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، السير الذاتية لمرشحي الكابينة الوزارية بعد

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وقالت صبري في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليو

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وقال السعدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أعضاء تحالف الفت

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