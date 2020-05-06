بيان تحذيري غير مسبوق لوزير الصحة العراقي بشأن خطر كورونا

2020/05/06 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، إلى إيقاف التجمعات أياً كانت، فيما لوحت بعقوبات قانونية تصل للسجن 3 سنوات في بيان تحذيري غير مسبوق وقع على لسان وزيرها جعفر علاوي.

وقال علاوي في بيان رسمي أنه "في الوقت الذي تهيب فيه الوزارة بجميع المواطنين لممارسة دورهم الإيجابي في دعم وزارة الصحة بكافة تشكيلاتها والجهات الساندة لها في التصدي لانتشار فايروس كورونا المستجد واحتواءه والحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين فإننا نود ان نذكر الجميع بالمسؤولية الجزائية عن انتهاك القرارات الصادرة عن لجنة الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020 وعلى رأسها منع التجمعات بكافة اشكالها بما في ذلك مجالس العزاء والأفراح والمناسبات والولائم".

وأوضح: "حيث ان المادة (368) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وتحت عنوان (الجرائم المضرة بالصحة العامة) نصّت على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، كل من ارتكب عمدًا فعلًا من شانه نشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد فإذا نشأ عن الفعل موت إنسان او إصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت او جريمة العاهة المستديمة)".

وأكمل: "حيث ان إقامة التجمعات في هذه الظروف، تنطبق عليه احكام المادة القانونية أعلاه فإننا نهيب بالجميع تجاوز إقامة اية تجمعات في هذه الفترة العصيبة من اجل سلامة العراقيين والعراق".

وأردف: "ولغرض التصدي الفعال لهذه الظواهر السلبية فإننا نهيب بكل الجهات ذات العلاقة بالموضوع، بدءا بوزارة الداخلية ووزارة الصحة والمواطنين المتضررين مراجعة الجهات التحقيقية، لتحريك الدعاوى ضد من انتهك سلامة العراقيين بمخالفته للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة".

وفي وقت سابق، أكدت دائرة الصحة العامة وجوب انهاء حالة التراخي بالتعامل مع خطر فيروس كورونا من قبل المواطنين ، ملوحة بتفعيل العمل بمواد قانونية تقضي بحبس أي شخص يتسبب بنشر وباء كورونا عدة أعوام.

وقال مدير دائرة الصحة العامة - د.



رياض عبد الأمير في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) إن " احد اسباب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في الايام الأخيرة هو زيادة عدد المسوحات الميدانية بعدة محافظات ومن بينها بغداد والبصرة ".

وأضاف إن " الايجابي بهذا الموضوع اننا نعثر يوميا على كثير من الحالات التي لا يظهر على اصحابها اعراض الإصابة واكتشاف هذه الحالات يسهم بتقليل فرص العدوى لأنهم ناقلون للفيروس ونسبة عالية من الاصابات المشخصة لدينا اخيرا لم تظهر عليهم اعراض".

وبين "نتوقع زيادة المسوحات الميدانية في الأيام المقبلة نتيجة وصول وجبات جديدة من أدوات الفحص وعلى ضوئها قد تحدث زيادة عدد الحالات المشخص إصابتها بكورونا".

وأضاف ان "المسوحات والفحوص الاستباقية تنفذ على ملامسين لمصابين مباشرين وآخرين محتملين، نأخذ من المصاب معلومات عن تحركاته طوال 14 يوما ثم نفحص جميع من التقاهم".

وتابع أنه " بعد رفع حظر التجوال جزئياً لاحظنا حصول تراخ واضح واعيد فتح الكثير من المولات واكتظت المركبات بالأشخاص رغم تشديدنا على وجوب اعتماد التباعد الاجتماعي".

ولوح مدير الصحة العامة بإجراءات قانونية بحق المخالفين لحظر التجوال وممن لا يكترثون بخطورته وتسببوا باصابات بالاونة الأخيرة قائلاً " هناك مادة قانونية في قانون العقوبات العراقي مادة 368 تقضي بالحبس لمدة 3 سنوات كل من ارتكب فعلا عمديا تسبب بانتشار وباء".

وتابع " نفكر في وزارة الصحة بتفعيل هذه المادة وإقامة دعوى قضائية على كل من يقيم مراسم عزاء او مناسبات اجتماعية تسببت بتسجيل إصابات بفيروس كورونا".

وختم بالقول " تأخرنا في التحرك نحو هذا الخيار لأننا كنا نعول على وعي المواطن لكن للأسف رغم التحذيرات ما زال هناك حالات كثيرة تسبب بانتشار الوباء ومن بينها الاختلاط".

وحذرت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء 5 ايار 2020، من ظاهرة بدأت تنشط اخيرا ببغداد ومحافطات بالبلاد تهدد بتفشي فيروس كورونا في العراق مشيرة إلى انها تسببت بتسجيل عشرات الاصابات. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "احد اهم الاسباب التي ادت لتسجيل عشرات الاصابات في الآونة الأخيرة هو استمرار إقامة مناسبات اجتماعية كالاعراس ومجالس العزاء واعياد الميلاد دون الاكتراث او اخذ التحذيرات الصحية بنظر الاعتبار رغم اننا حذرنا منذ بداية دخول الفيروس وتطبيق حظر التجوال من هذا الخطر وصدرت قرارات حكومية ملزمة بمنع حصول هكذا تجمعات".وحذر من أن "استمرار هكذا وضع فإنه سيمهد لخطر كبير قد نسير معه لتفشي كبير للفيروس". وأعلنت دائرة صحة الكرخ، الأحد 3 آيار 2020 ،تسجيل 23 إصابة بفيروس كورونا بسبب حضور العشرات لحفلة عيد ميلاد ببغداد. بعدها بيوم أعلنت صحة الكرخ تسجيل 15 إصابة أخرى بسبب حضور حفل زفاف اقيم في مدينة الكاظمية.

وأعلنت وزارة الصحة، امس الثلاثاء 5 ايار 2020، تسجيل 4 حالات وفاة و85 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 8 محافظات عراقية.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، انه "في الوقت الذي تشيد فيه وزارة الصحة والبيئة بجهود ملاكاتها المختلفة تدعو كافة أبناء الشعب العراقي الكريم أن يكونوا داعمين لها وأن يلتزموا بأوامر التباعد الاجتماعي وقواعد الوقايةالشخصية والمجتمعية حماية للجميع من خطر التفشي الوبائي ولمنع انتشار المرض بشكل أكبر".

واضافت، انه "تم فحص (5898) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (114384)".

وتابعت، "حيث سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (85) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: 5، بغداد/ الكرخ: 13، مدينة الطب: 16، النجف الأشرف: 2، كربلاء: 13، كركوك: 12، البصرة: 19، ميسان: 1، المثنى: 3، اربيل : 1، اما الوفيات: 4 حالات موزعة كالتالي: حالتان في مدينة الطب، حالة واحدة في بغداد/الرصافة، حالة واحدة في البصرة".

وبينت الصحة، ان عدد حالات الشفاء بلغ 27 حالة، وكما يلي: بغداد / الرصافة: 5، مدينة الطب: 1، النجف الأشرف: 2، السليمانية: 7، اربيل : 4، البصرة : 3، كربلاء: 1، بابل: 4"، مشيرة الى ان "مجموع الإصابات بلغ :2431، مجموع الوفيات: 102، مجموع حالات الشفاء: 1571، الراقدون الكلي: 758".

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وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه &

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