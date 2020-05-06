محافظ ديالى: رفض إعطاء الإتاوات لداعش وراء بعض

2020/05/06 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أكد محافظ ديالى مثنى التميمي، الاربعاء 6 آيار 2020، بأن رفض الفلاحين إعطاء إتاوات لتنظيم داعش، دفع...





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