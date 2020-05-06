المالية: سيتم اطلاق رواتب المتقاعدين ابتداءً من يوم غد من دون استقطاع

2020/05/06 | 17:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة المالية عن اطلاق رواتب المتقاعدين ابتداءً من يوم غد الخميس من دون استقطاع.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الأربعاء إن “بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا مفاده بانهسيتم قطع او استقطاع رواتب المتقاعدين تنفي وزارة المالية هذا الخبر“.وأضاف البيان أنه “بمتابعة من قبل رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء […]

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