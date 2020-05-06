شاهد: لن تصدق الشبه.. ميرهان حسين تتحول إلى نوال الزغبي شكلًا واداءً مع تحوير كلمات إحدى اغانيها

2020/05/06 | 17:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بعدما اثارت الفنانة المصريّة ميرهان حسين ضجةً كبيرةً بسبب تقليدها للفنانة فيفي عبده، إختارت نجمة ستار اكاديمي أن تتحوّل إلى شبيهة الفنانة نوال الزغبي في مقطع فيديو جديد.ونشرت ميرهان حسين مقطع فيديو جديد على حسابها الخاص بتطبيق إنستغرام وهي تغنّي كلمات “عينيك منفوخين” على إيقاع “عينيك كذابين”، مُعتمدةً مكياجاً خاصاً حوّلها […]

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