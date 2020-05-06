الصم يعانون من مشكلة استثنائية بسبب أقنعة “كورونا”

2020/05/06 | 17:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةيعاني الصم في بلجيكا في ظل انتشار أزمة كرونا من مشكلة مضاعفة تتجلى في الأقنعة الطبية الواقية، حيث أرغمت السلطات جميع مواطنيها على ارتدائها في المواصلات العامة وأماكن أخرى.حيث باتت الكمامات العادية المتوفرة تشكل مشكلة لهؤلاء الأشخاص الذين يعتمد بعضهم على قراءة الشفاه إلى جانب لغة الإشارة.من جهتها صرحت ماري فلورنس ديفاليه من […]

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