2020/05/06 | 17:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر وسم هاشتاغ «الدولار يسقط الحكم » قائمة الترند في تركيا إثر انخفاض الليرة التركية أمام الدولار، حيث كتب مئات الأتراك على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الهاشتاغ خلال الساعات القليلة الماضية.ويلغ سعر #الدولار الواحد…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الليرة التركية تنخفض لأدنى مستوى والأتراك ينتقدون) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الليرة التركية تنخفض لأدنى مستوى والأتراك ينتقدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).