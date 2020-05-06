ألشيخية - ألبابية والبهائية -7– ألبهائية - كامل علي

2020/05/06 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كامل_علي ألشيخية - ألبابية والبهائية -7– ألبهائية:ان (بيت العدل) الذي نص البهاء على وجوب تاليفه في كتابه (ألأقدس) ليمارس – في جملة ما يمارسه من صلاحيات – جمع الزكاة لم يؤلف بعد لعدم اعتناق العالم كله دين البهاء "كما يتوقع البهائيون ذلك" فإن الزكاة لا تجبى من البهائيين في الوقت الحاضر وإنما هناك ما يشبه الخمس في عبدالبهاء عباس أفندي:كان "بهاءالله" قد تزوج بثلاث نساء وولده عباس من زوجته الاولى (ن ......





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