لماذا الكاظمي رئيسا... - عباس علي العلي

2020/05/06 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي من الغريب أن تتوافق الصدف أن يكون رئيس الجمهورية في العراق هو رب العمل السابق للمرشح لرئاسة مجلس الوزراء، هذا يعني تقاسم السلطة التنفيذية في الدولة الديمقراطية الناشئة بين الأستاذ والصانع حسب التعبير العراقي، والغريب أيضا أن يكون التمهيد لهذا الوضع بلا تساؤلات ولا أستنتاجات ومر مرور الكرا، فالسيد مصطفى الكاظمي الذي تم تعينه في واحدة من أخطر وأهم المؤسسات الحساسة في البلاد دون أي أعتراض أولا من الك ......





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