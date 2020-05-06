خبزٌ وتسلية ... - قاسم حسن محاجنة

2020/05/06 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_حسن_محاجنة كرسّت هوليوود فيلما طويلاً عن المُجالدين أو المُصارعين ، في الإمبراطورية الرومانية ، وهذا الفيلم هو وهو من بطولة راسل كرو وبعض النجوم .the gladiatorوعنّي شخصيا فقد شاهدتُ هذا الفيلم عدة مرات وعلى استعداد لمشاهدته مرات أخرى ...



فهو يروي قصة شيقة ، ويدمج صورة حقيقية عن مجريات الأحداث في الإمبراطورية الرومانية ..وقد أُشتهرت الإمبراطورية الرومانية ببناء "المسرح" الروماني ، وهذه المسارح لا ......





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