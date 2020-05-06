“المذبحة الاقتصادية ستستمر”،،تسريح العمال تحول من مؤقت إلى دائم في أمريكا

2020/05/06 | 18:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، اليوم الاربعاء، تقريراً عن حالة سوق العمل في الولايات المتحدة، منذ بدء تطبيق إجراءات الاغلاق التام وما لحقه من تأثير على الاقتصاد الأمريكي.ومن بين من شملهم التقرير، عملاق الطيران بيونغ، حيث أعلنت الشركة انه في نهاية أبريل/ نيسان سيتم تخفيض حوالي 10٪ من قوته العاملة لتعويض الانهيار […]

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